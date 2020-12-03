24 لاعب في قائمة مركز شباب تلا بالموسم الجديد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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إختتم فريق مركز شباب تلا فترة الإعداد استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد الذي سينطلق السبت المقبل، بدوري القسم الثالث 2020-2021.

وتضمل قائمة تلا تواجد 18 لاعب من الموسم الماضي، هم، حسين رضا، السيد مصباح، سيد عبد الغفار، ماهر علام، طه فرج، أحمد بيكو، كريم مجدي، أحمد شيكا، باسم شوقي، عبد الرحمن كوكو، سعيد النيداني، محمود الصفطاوي، صلاح جبر، محمد سمير، بجانب التجديد للمهاجم الإفريقي سعيدو، ومحمد رحرح، وخالد الضبع، واسلام علم الدين، وسعيد المشد.

وتعاقد تلا مع 6 لاعبين جدد، وهم عبد الرحمن شبارة حارس ديرب نجم، اسلام صلاح ظهير أيمن تليفونات بني سويف، كريم الكومي لاعب وسط الجونة والنصر وغزل شبين، وهشام سرحان مهاجم قحافة، وأحمد كريم ظهير أيسر قطور، والسيد علاء مدافع عرب الرمل، 

وخاض تلا عدد من المباريات الودية في فترة الإعداد حيث فاز على سرس الليان 2-1 وعلى عثماسون بنفس النتيجة، وتغلب على نادي تلا 1-0 وخسر من اتحاد بسيون 0-1.

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