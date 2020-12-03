مشادة كلامية بين لقاء الخميسي و ريهام سعيد عقب هجوم الأولى على حلقة صيد الثعالب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ردت الإعلامية ريهام سعيد على هجوم لقاء الخميسي على حلقة صيد الثعالب التي قدمتها "سعيد" والتي آثارت جدلا كبيرا حول مواقع التواصل الاجتماعي.


وقالت "سعيد" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" موضحة فكرتها "نكدب على الناس ونوريهم طريقة صيد غلط؟، طب الحمد لله ان احنا اكتشفنا انهم بيتعذبوا كده وبطلي تلبسي جاكيتات بالآلاف عشان يبطلوا يصطادوا الحيوانات دي، وعلى فكرة انتي بتاكلي حمام وهو بيتضرب بالنار وبتطلعي سمكة من المية وبتشوفيها وهي بتطلع في الروح وتاكليها، وبتدبحي الجاموسة وبتصطادي الفار وبتقفلي المصيدة على ديله، أي طريقة صيد مؤلمة".


وتابعت "سعيد" قائله: "الإعلام دوره عرض أي حاجة وأي مهمة بسلبياتها وإيجابياتها إحنا مش برنامج أطفال حضرتك، القتل والدم لما بيظهر في الأفلام بيجرح نظر الأطفال ده مش معناه أنك بتشجعي القتل، هو الغريب أني المفروض زميلة وأنك تنتقديني ده غير مسموح وبعدين أنا متأكدة أنك ما اتفرجتيش على الحلقة الدنيا دوارة على فكرة إن شاء الله البرنامج يكون سبب في أن الظاهرة دي تقف لأن الناس دي معاها تصاريح، المهم هنا أني عمري ما كنت أعرف أنك مهتمة بالتليفزيون أول مرة أشوفك حاطة بوست انتقاد على أساس مفيش حاجة خالص تنتقد غيري، معلش أنا مقدرة خلي بالك عشان كله بيرجع".



وردت "الخميسي" على ذلك قائله: "أنا مش بتكلم عن المذيع أو المذيعة، بتكلم عن مبدأ الفعل وعرضه على الشاشة وفُرجة بعض الناس عليه على إنه فعل عادي فتيجي الأطفال تتأثر وقبلهم الكبار اللي بنشوف فيديوهاتهم وهما بيعذبوا الحيوانات، كلامي واضح (لا لتعذيب الحيوان أو أي كائن حي) بأي وسيلة ونشرها وعرضها على الملأ، ياريت ما ندخلش في تفاصيل ما تخصناش، كلامي عن المحتوى الغير مناسب وغير مقبول لأي مكان مش بس في البرنامج أو غيره في العموم، لازم طول الوقت تسليط الضوء على الرحمة مع الحيوان وعدم تعذيبه إلا في حالة الدفاع عن النفس".



واختتمت هذه المشادة بتعليق من المسئول عن الصفحة قائلا: "غير مقبول نهائي ألفاظ خارجة ولا تليق من مقدم البرنامج أو البرنامج أو القناة، الكلام واضح وصريح، شكرا لاحترام الآراء بدون اهانات".

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