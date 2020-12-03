الزي توضح تفاصيل ري الأرض الزراعية بـ "الموبايل"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أوضح المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل تصريح وزير الري بشأن أنه يمكن للفلاح ري الأرض الزراعية من خلال "الموبايل"، موضحا أن الوزارة قامت بإنتاج مجموعة من الأجهزة لقياس درجة رطوبة التربة وتم توزيعها على مناطق ريادية لتجربتها بشرط أن تكون هذه المناطق تستخدم أنظمة الري الحديث. 

وقال "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن عدد من المهندسين بالوزارة هم من قاموا بابتكار الجهاز، موضحا أنه إذا حصلت التربة على كمية مناسبة من المياه، فهذا يعطي أفضل إنتاجية للأرض.

وأوضح أنه في حالة ري الأرض بدرجة أكبر من احتياجاتها هذا يتسبب في اجهاد التربة، ويقلل الإنتاجية، والعس صحيح، لافتا إلى أنه أنه جاري تطوير الجهاز بحيث عندما تصل الرطوبة للدرجة المناسبة ستصل رسالة للفلاح أن الرطوبة مناسبة فعليه إيقاف شبكة الري.

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قال الدكتور محمد العاطي وزير الري، إن نهر النيل متنزه ووسيلة للنقل الأفراد والبضائع، إذ كان المصريون يستخدمون المراكب النيلية في الماضي كوسيلة للنقل، موضحًا أن الوزارة تطمح إلى الربط بين القناطر الخيرية حتى دمياط ورشيد، حتى يكون الممر بينها ملاحي ويسهل حركة الناس والتنزه.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "ننسق مع وزارة النقل من أجل تسهيل حركة التجارة الداخلية، وأزلنا جزء كبير من التعديات على النيل وهناك سيطرة كبيرة على عدم حدوث تعديات جديدة، ونرصد التعديات في كل المحافظات بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأراضي الزراعية، وتتم عمليات الإزالة بشكل لحظي".

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