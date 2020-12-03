إصابة مدير مستشفى ناصر العام في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصيبت الدكتورة سالي الخولي مدير مستشفى ناصر العام، باشتباه كسر بالترقوة وكدمات اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائري طنسا بمركز ببا جنوب بني سويف اثناء عودتها من العمل الى منزلها.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بني سويف ببا، والذي وجه بسرعة إبلاغ الجهات المعنية من إسعاف ومرور.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف لنقل المصابة والتي تبين أنها الدكتورة سالي الخولي مدير مستشفى ناصر العام بمديرية الصحة ببني سويف، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، حيث تبين إصابتها باشتباه كسر بالترقوة وكدمات.

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