بعد الإعلان عن إصابته بكورونا...رامي رضوان: "الفيروس صعبان عليا.. أنا هخلص عليه "

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كشف الإعلامي رامي رضوان عن إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "أنا شكيت امبارح بإصابتي كورونا، وبعد اجراء الفحوصات اكتشفت إصابتي بالكورونا، بس الحمد لله أعراض خفيفة"



وتابع"رضوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه أستيقظ بالأمس من النوم وعندما قام بغسل وجه لم يشم رائحة الصابون، فقام بعزل نفسه، وقام بإجراء الفحوصات، والتحاليل كانت إيجابية.



ولفتإلى أنه يجلس في غرفة ولا ينتقل منها على الإطلاق، وعندما شعر بالاشتباه، طالب إدارة قناة "dmc" بعد الذهاب للعمل لحين التأكد من إصابته، وبعد التأكد تواصل مع مجموعة من الأساتذة المتخصصين، للحصول على البرتوكول اللازم.



وأضاف: "انا مش عارف الإصابة جت ليا منين، خاصة انني ملتزم بجميع الاجراءات الاحترازية، ورفم هذال أصبت بالفيروس، انا صعبان عليا الفيروس انان هخلص عليه على طول"

