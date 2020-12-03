الأردن يسجل 4029 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجل الأردن اليوم الخميس 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب وزارة الصحة.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 231,237 حالة، والوفيات إلى 2,909.

 

وبلغ عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات المعتمدة 1,801 حالة، منهم 426 حالة في العناية المركزة.

 

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4,940، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 173,369 في عموم المملكة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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