رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

طالب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من الإعلاميين تحري الدقة فيما يتم تداوله خلال الفترة الماضية.





وغرد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي غبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول او اعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب".





وأضاف: "الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا .. استقيموا يرحمكم الله".



