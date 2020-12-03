رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:04 م
امير توفيق
امير توفيق
علي نبوي
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طالب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من الإعلاميين تحري الدقة فيما يتم تداوله خلال الفترة الماضية.

وغرد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي غبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول او اعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب".

وأضاف: "الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا .. استقيموا يرحمكم الله".

رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"
رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

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