يوفنتوس يفقد نجمه أمام تورينو وبرشلونة





يغيب ميريح ديميرال نجم يوفنتوس عن مواجهتي تورينو في الدوري الإيطالي، وأمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.





وأعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة، اليوم الخميس أن ديميرال تعرض "لإصابة منخفضة الدرجة في عضلة الفخذ اليمنى المستقيمة"، ومن المقرر إعادة تقييم حالته في عضون عشرة أيام.





وخرج ديميرال قبل 20 دقيقة من انتهاء مباراة يوفنتوس وضيفه دينامو كييف الأوكراني بدوري الأبطال، التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي 3-0الأربعاء.





وكان ديميرال غاب عن تعادل يوفنتوس 1-1 مع بينفينتو بالدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، بداعي الإصابة أيضاً.





ومن المقرر أيضاً أن يغيب المدافع المخضرم جورجيو كيليني عن يوفنتوس في مباراة الديربي، بعد تعرضه لإصابة في التدريب الأسبوع الماضي، عندما بدا أنه تعافى من مشاكل عضلية أبعدته عن المستطيل الأخضر في أكتوبر الماضي.



