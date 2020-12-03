مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أطاح مسئولو النادي الزمالك بعدد من اللاعبين بقائمة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، وذلك بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، خاصة بعد خروج الفريق من بطولة كأس مصر.

وجاء الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك على رأس الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء، حيث تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بشكل رسمي، وقرر الجهاز الفني قيد الخماسي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي وحميد أحداد، ومحمد أوناجم وحمزة المثلوثي في قائمة الفريق بالموسم الجديد.

أما ثاني الراحلين عن الزمالك اللاعب محمد حسن لاعب وسط الفريق والذي انتقل مؤخرًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز بعقد مدته 5 مواسم، بداية من الموسم المقبل 2020 – 2021.

واستقر مسئولو الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني على رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق وذلك بسبب تراجع مستوي اللاعب وخروجه من حسابات البرتغالي باتشيكو والذي يفضل الاعتماد على مصطفي محمد في قيادة هجوم الفريق ويرغب في ضم مهاجم آخر بالموسم المقبل.

وأصبح الثنائي كريم بامبو ومحمد عبد السلام خارج حسابات الزمالك في الموسم المقبل، حيث يبحث اللاعبين عن فريق جديد للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة، وذلك بالإضافة للاعب مصطفي فتحي والذي تلقى مفاوضات مؤخرًا من نادي بيراميدز ويدرس الموافقة على العرض في ظل ارتفاع المقابل المالي المعروض من النادي السماوي.

الجدير بالذكر أن الزمالك كان قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بعدما خسر 2-1 في نهائي البطولة، كما ودع الفريق الأبيض بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام طلائع الجيش 3-1.

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