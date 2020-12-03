أخصائي تغذية: العامل الوراثي يؤثر بنسبة 70% على شكل الجسم (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن شكل جسم الشخص يتأثر بنسبة 70% بالجينات الوراثية، و30% بسبب بعض العادات الخاطئة في الاكل، وفي حال اتباع نظام غذائي جيد، يتم ضبط شكل الجسم.

وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن معظم الاشخاص الذي يعانون من السمنة في منطقة البطن في الغالب يتناولن سكريات او وجبات سريعة أو تناول نشويات أو فاكهة تحتوي على نسبة سكر مرتفعة، خلاف السكر الذي يتواجد في المشروبات.

وأضاف أخصائية التغذية العلاجية، أن من يعانون من سمنة الأكتاف فهم يعانون من نقص فيتامين "د"، وعليهم تناول الكثير من البروتينات.

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