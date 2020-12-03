محمد عبدالوهاب: "الرئيس قلب البلد من الظلام للنور وغير شكلها" (فيديو)

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قال الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحات الجهاز الهضمي، إنه تخرج من جامعة المنصورة، وتعين مدرس ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ بالجامعة، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على عدم السفر للخارج لتلقي العلم.



وتابع "عبدالوهاب"، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن السفر لتلقي العلم أمر جيد، معقبًا: "إذا سافرت إلى الخارج فكان دوري سيقتصر على المشاهدة، ولكن عملي في مصر أدى لإجرائي الكثير من العمليات الجراحية،والحصول على خبرة كبيرة، ممكن أسافر وأشوف بعض أنواع الجراحات ونقل التجارب للداخل، ولكن ليس للإقامة".



ولفت إلى أنه أجرى 700 عملية زراعة كبد في مكان لا يوجد به سوى 18 سرير، وهذا دليل على أن المصري قادر على صناعة المستحيل، معقبًا: "زي ما الرئيس قلب البلد من الظلام إلى النور، وغير شكل البلد، القيادة الرشيدة المنضبطة تقدر تعمل أكتر من كده".

