الرباط و الأنوار يدعم صفوفه بضم " فضل " المحلة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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نجح مجلس إدارة نادي الرباط و الأنوار في التعاقد مع محمد فضل مهاجم غزل المحلة والمنصورة السابق ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .

هذا وقد وقع اللاعب في حضور وكيله محمد فتحي ، وقد سبق له اللعب لفرق غزل المحلة و المنصورة و دمياط ، حيث يشارك الرباط و الأنوار بدوري القسم الثالث .

يقود الرباط و الأنوار فنيا إبراهيم العربي والذي تولى المهمة بعد صعود الفريق بدورة الترقي ، وكان يتولى مهمته حينها أحمد عبد العزيز " الزيز " المدير الفني الحالي للمريخ البورسعيدي .

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