نهال حافظ عن تكريمها من مهرجان "شكرًا فخامة الرئيس": من أهم التكريمات في حياتي (فيديو)

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن تكريمها من مهرجان "شكرًا فخامة الرئيس، ونعم لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة" كان من اهم التكريمات التي حصلت عليها في حياتها،

وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن بدأت تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، لأنهم هم الاولى بالرعاية، وإذا تم الاهتمام بهم، فهذا من شأنه زيادة الإنتاج، خاصة ان الكثير منهم أذكياء، وفي حاجة لوضعهم على الطريق الصحيح.



ولفتت إلى أن هناك عدة أشكال للجسم منها ما يسمى بالكومثرة الذي تكون فيه السيدة ثمينة من الأسفل، أمام الشكل الثاني فيسمى بالتفاحة وينتشر لدى الرجل وهو من اخطر أنواع السمنة، وهناك شكل آخر يسمى بالساعة الرملية الذي تكون فيه السيدة مليئة من الرجلين والمنطقة التي تعلو البطن.

