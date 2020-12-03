الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي.. وتطورات تجديد عقد ساسي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، أن لجنة الكرة منحت للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق حرية احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وأوضح أشرف قاسم أن باتشيكو حصل على قائمة الزمالك في الموسم الجديد من أجل دراستها، بجانب تحديد احتياجاته بشأن التدعيمات والمراكز التي يحتاجها الفريق، وسيقوم بالرد على لجنة الكرة في الأيام الأولى من الأسبوع المقبل.

وعن تجديد عقد فرجاني ساسي، أوضح المشرف العام على فريق الكرة أن الدولي التونسي رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء. 

وكشف أشرف قاسم عن تمسك أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الكروي بالاستمرار مع الزمالك، موضحا: "عبد الحليم علي (مدير الكرة بالزمالك) تواصل مع زيزو، وأكد له اللاعب على أنه في مسقط رأسه للاطمئنان على والده ولم يتحدث مع أحد بشأن مصيره مع الزمالك أو الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى؛ وتمسكه بالاستمرار مع النادي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساسي زيزو الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن إنشاء الجامعات الأهلية

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

منذ أقل من نصف ساعة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ نصف ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن موقف فرجاني ساسي من البقاء مع الزمالك

الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن ساسي

خطوة جديدة في طريق تجديد فرجاني ساسي عقده مع الزمالك

آخر تطورات تجديد ساسي عقده مع الزمالك

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

تحديات تنتظر لجنة الكرة الجديدة بالزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم