ملبورن الأسترالي يتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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تأهل ملبورن فيكتوري الأسترالي إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على إف سي سيول الكوري الجنوبي اليوم الخميس في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل بكين جوان الصيني 1 / 1 مع تشيانجراي يونايتد التايلاندي.

وبذلك، واصل بكين جوان، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية في وقت سابق، صدارته ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما انتزع ملبورن فيكتوري البطاقة الثانية للصعود إلى دور الستة عشر في تلك المجموعة، بعدما تقدم للمركز الثاني برصيد سبع نقاط.

واحتل إف سي سيول المركز الثالث بست نقاط، وقبع تشيانجراي يونايتد في مؤخرة الترتيب بخمس نقاط.

وتقدم ماركو روخاس لمصلحة ملبورن مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله جيك بريمر الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء. وأشعل سيول المباراة من جديد، بعدما أحرز لاعبه هوانج هيون سو هدفا في الدقيقة 64، لتشهد الدقائق المتبقية محاولات مستميتة من جانب الفريق الكوري الجنوبي لتعديل النتيجة دون جدوى، ليودع المسابقة رسميا.

في اللقاء الآخر، خاض بكين لقائه مع تشيانجراي يونايتد بأعصاب هادئة بعد ضمان التأهل للدور المقبل، ليستغل تشيانجراي الموقف بعدما تقدم في النتيجة بهدف عن طريق  إيكانيت بانيا في الدقيقة 55. ولم يهنأ الفريق التايلاندي بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز آلان هدف التعادل لبكين في الدقيقة 77، ليحافظ على سجل الفريق الصيني خاليا من الهزائم في المجموعة.

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