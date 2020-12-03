كل ما تريد معرفته عن مشروع ممشى أهل مصر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع ممشى أهل مصر، الذي يحظى بمردود اقتصادي هائل.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع ممشى أهل مصر.

١. يعتبر مشروع "ممشى أهل مصر"، أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة من خلال إعادة الوجه الحضاري في المناطق المطلة على النيل.

٢. يسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق.

٣. يبدأ تنفيذ المشروع من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1،8كم، سيكون نموذجًا تجريبيًا تمهيدًا لتطبيقه في المناطق المطلة على النيل بباقي المدن التي يمر بها النهر على مستوى الجمهورية.

٤. يبدأ التنفيذ على مرحلتين المرحلة الأولى من كوبري "قصر النيل" حتى كوبري "15 مايو"، بطول 1160 مترا وبالتعاون مع محافظة القاهرة.

٥. والمرحلة الثانية من المشروع تبدأ من كوبرى قصر النيل وتنتهي عند كوبرى 15 مايو، ومن كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل بإمتداد 2.9 كيلو متر.

٦. يُقام 19 مبنى تضم 5 مطاعم و5 كافيتريات و56 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى 3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة.

٧. يتيح المزيد من أماكن الجذب السياحي لها وذلك تماشيًا مع مختلف المدن العالمية.

٨. من المقرر إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية.

٩. سيكون للمشروع مردود اقتصادي لأنه يحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات.

١٠. ويعد مشروع ممشى أهل مصر عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4،7 كم.

١١. ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4،5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6،5 م.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتورة سحر عطية، استشاري المشروع.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة نهرية لتفقد أعمال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الهام، الذي يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، وياتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.

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