آية أيمن: حصلت على أول ميدالية عالمية في بطولة العالم للسباحة البارلمبية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت آية أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، انها بدأت السباحة في عام 2006 كنوع من العلاج المائي، وابتداءً من عام2008 بدأت المشاركة في بعض البطولات المحلية، وفي 2011 قامت بالمشاركة في أول بطولة لكأس مصر، وحصلت على كأس أفضل سباحة 5 سنوات متتالية.

وتابعت "أيمن"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنها كانت من اوائل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين شاركوا في بطولات السباحة في مصر، مضيفة أنها حصلت على أول ميدالية عالمية في بطولة العالم للسباحة البارلمبية، لافتة إلى أن مشاركتها في هذه البطولة كان صعب جدًا بسبب إنها كانت مصابة.

وأشارت إلى أنها تقوم بالتمرين يوميًا، وتنزل حمام السباحة يوميًا الساعة الخامسة صباحًا، وبعد ذلك تذهب إلى الجامعة، وبعد الانتهاء من الدراسة تقوم بالتمرين الساعة السادسة مساءً، وفي الويك إيند تقوم بممارسة اليوجا.

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

منذ أقل من نصف ساعة

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن إنشاء الجامعات الأهلية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ نصف ساعة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم