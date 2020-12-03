افاد تقرير رسمي، بشأن إحصائية بالعدد التي وصلت إليه بطاقات التموين حتى مايو عام 2019م، إلى 21.9 مليون بطاقة تموين ذكية، بزيادة قدرها 900 ألف بطاقة عن عن نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغ الدعم الذي يقدم لأصحاب تلك البطاقات بلغ 89 مليار جنيه، منها 38 مليار للسلع التموينية، و51 مليار لدعم الخبز.





وقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة، أن عدد المستفيدين من دعم الخبز بلغ 71 مليون مواطن، بينما يستفيد من منظومة الدعم للسلع التموينية حوالي 64 مليون و 400 ألف مواطن، ما يؤكد أن أغلب أفراد الشعب المصري يحصلون على دعم عيني على الخبز أو السلع التموينية، كما أنها هامة جدًا لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.





خطوات استعادة الرقم السري لبطاقات التموين





ما هي الخطوات المتبعة في حال فقدان الرقم السري لبطاقة التموين :





اذهب لمكتب التموين واملأ استمارة أداء الخدمة.

تقديم طلب تغيير الرقم السري، وبعدها بــ 15 يوما، يمكنك أن ترسل رسالة إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها 1 وسيتم الرد عليك بالرقم السري الجديد.





الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري





صوره البطاقة الشخصية.

صورة بطاقة التموين.

نموذج تغيير الرقم سري من المكتب مكتوب فيه رقم الهاتف المسجل بالنظام.

أصل البطاقة التموينية.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــــــا

اختيار خانة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

ادخال رقم البطاقة والمحافظة التابع لها.

ادخال الرقم القومي بعد ظهور بيانات صاحب البطاقة.

ادخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة.

أدخال الكود المرسل على رقم الهاتف.

تقديم طلب بدل فاقد أو تالف، وبعدها يتم تسجيل الطلب.