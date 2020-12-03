داعية إسلامي يوضح فضل التجارة مع الله (فيديو)

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قال مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي، إن التجارة مع الله تعتبر من أعظم التجارات وأفضلها، وهي توصل لرضا الله، والفوز بجزيل ثوابه، والنجاة من سخطه وعقابه، مشيرًا إلى أن التقرب إلى الله بالإحسان إلى خلق الله بأي أمر يكون فيه الإحسان إلى الخلق مهما قل، فإن في التسليم على الناس صدقة، وإن في معاونتك للضعيف صدقة، وإنك بأخذك بيد الأعمى ليجتاز الطريق صدقة.



وأضاف "العكريشي"، خلال لقائه مع الإعلامي طارق علام، ببرنامج "هو ده"، المذاع على قناة "المحور"، أن كثيرًا من آيات القرآن الكريم تحمل دلالات وتعاليم إلهية للبشرية، نحتاج إليها في عصرنا الحالي، ومنها ما أخبر الله جل وعلا في كتابه العزيز بأن التجارة مع الله حينما يريد بها المؤمن رضا الله، فهي تجارة رابحة، وأن عاقبتها إلى خير.



وتابع: "جاء كثير من آيات القرآن بتعاليم وتدابير إلهية تؤكد أن التجارة مع الله رابحة، لقولة تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ)، مشيرًا إلى أنه وردت آيات قرآنية تُعلمنا أن التجارة مع الله أفضل التجارات الرابحة في الدنيا والآخرة، وأخبرنا جل وعلا أن هناك ثلاث تجارات مع الله، كتاب الله، والصلاة، والصدقات.



