موسكو تدعو كييف للكف عن تعطيل اتفاقات مينسك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كييف، للكف عن عرقلة تنفيذ اتفاقات مينسك للتسوية في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

 

وقال لافروف: "نأمل أن تتوقف كييف أخيرا عن عرقلة تنفيذ اتفاقات مينسك، التي تعتبر الأساس الذي لا بديل عنه للتسوية بين الأوكرانيين".

 

ودعا لافروف "إلى عدم التهرب والتملص من تنفيذ قرارات قمة رباعية نورماندي في باريس للحوار المباشر بين كييف، ودونيتسك ولوغانسك".

 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الأوكراني إلى مجموعة الاتصال حول دونباس ليونيد كرافتشوك، إن بلاده اقترحت "خطة عمل لدونباس" يشارك في وضعها جميع أعضاء المجموعة.

 

لكن ممثل روسيا في المجموعة بوريس غريزلوف اعتبر أن هذه الخطة تتعارض مع اتفاقات مينسك، وخطوة نحو الرفض الكامل لهذه الاتفاقات.

أخبار تهمك

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن إنشاء الجامعات الأهلية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم