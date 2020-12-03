آية أيمن عن حصولها على وسام رئيس الجمهورية: :" كان يوم خطير ومكنتش مصدقة نفسي" (فيديو)

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قالت أية أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، انها حصلت على 15 ميدالية دولية وأكثر من 100 ميدالية محلية، كما أنها حصلت على وسام رئيس الجمهورية.



وتابعت "أيمن"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنها عندما علمت أنها ستكرم من الرئيس لم تنام، معقبة:" كان يوم خطير، وكنت مبسوطة جدًا، ومش مصدقة نفسي، انان كنت اول بنت في تاريخ السباحة تحصل على وسام الجمهورية".



وأضافت أنها بطولة العام في العام الماضي كانت صعبة جدا عليها، خاصة انها أصيبت كثيرًا أثناء التمرين، خلاف أنها كانت تشجع نفسها باستمرار لكي تقوم بكسر الأرقام الخاص بها، معقبة:" اليوم اللي كسرت في الرقم بتاعي في بطولة العالم، كان أسعد يوم في حياتي"

