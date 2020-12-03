بعد وصولها ل 64 مليون.. خريطة إصابات كورونا حول العالم

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عاودت إصابات فيروس كورونا المستجد، إلى الارتفاع مرة أخرى، في ظل تفشي الموجة الثانية أنحاء العالم، والتي تخطت حصيلتها 64.9 مليون نسمة.



ويرصد "الفجر"، خريطة إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم.



إصابات كورونا حول العالم:

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، 64.9 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و500 ألفا و642 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



الولايات المتحدة:

وسجّلت الولايات المتّحدة، وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية أبريل.



بريطانيا:

بينما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة المتحدة إلى 1.66 مليون حالة.



فرنسا:

وبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا 2.28 مليون حالة، حيث أظهرت البيانات، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 52 ألفًا و822 حالة.



كما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 167 ألفا و915 شخصًا.



روسيا:

فيما سجلت روسيا، 28145 إصابة جديدة مقارنة بأمس 25345 ليبلغ إجمالي عدد حالات "كوفيد 19 " مليونين و375 ألفا و546 إصابة.



إندونيسيا:

أما إندونيسيا، شهدت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغت 8369.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات هناك 557877 حالة. وكشفت بيانات الفريق أيضا أنه جرى تسجيل 156 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 لتصل حصيلة الوفيات إلى 17355.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.