مواجهتان من العيار الثقيل في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:00 م
دوري الامم الاوروبية
دوري الامم الاوروبية
وكالات
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شهدت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت اليوم الخميس، مفاجأة كبيرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإيطالي في مواجهة منتخب إسبانيا، فيما يلتقي منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي.

وتأهلت المنتخبات الأربعة للمربع الذهبي في النسخة الثانية للمسابقة القارية، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالبطولة، التي جرت في الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر الماضيين.

وأسندت اللجنة التنفيذية ليويفا استضافة مباريات الدور قبل النهائي في دوري الأمم إلى إيطاليا، حيث يواجه المنتخب الأزرق ضيفه الإسباني بمدينة ميلانو الإيطالية في السادس من أكتوبر القادم.

كما يلتقي المنتخب الفرنسي (بطل العالم) مع منتخب بلجيكا بمدينة تورينو الإيطالية في اليوم التالي.

وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في العاشر من نفس الشهر. يذكر أن منتخب البرتغال توج بالنسخة الأولى للبطولة، حيث استضاف مباريات الدور قبل النهائي على ملاعبه العام الماضي.

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