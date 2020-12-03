بيراميدز يسحق أهلي بني غازي بالأربعة وديًا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حقق فريق نادي بيراميدز فوزا كبيرا على ضيفه أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، استعدادا للموسم الجديد.

سجل ثلاثية بيراميدز في المباراة، المهاجم محمود وادي "هدفين" وعبد الله السعيد من ركلة جزاء، وإبراهيم حسن وهو الفوز الودي الثالث لبيراميدز في فترة الإعداد، بعد الانتصار في وقت سابق على البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وسموحة بهدفين مقابل هدف.

بدأ الشوط الأول بتشكيل يضم، مهدي سليمان في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد توفيق وعبد الله بكري وأحمد سامي ومحمد حمدي في خط الدفاع، ومحمد فاروق وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ورمضان صبحي وعبد الله السعيد في خط الوسط، ومحمود وادي في الهجوم.

سيطر بيراميدز على مجريات اللعب طوال دقائق الشوط الأول وكان الأفضل والأخطر في جميع الدقائق ونجح بالفعل في التقدم بهدف رائع عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي.

وواصل بيراميدز السيطرة على مجريات اللعب بعد التقدم، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق القائد عبد الله السعيد عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها محمد فاروق، نفذها السعيد ببراعة في شباك الفريق الليبي.

ومرت الدقائق التالية وسط سيطرة كاملة لبيراميدز وتصدى المهدي سليمان لفرصة خطيرة للفريق الليبي ببراعة شديدة ليحافظ على تقدم الفريق بهدفين، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

مع بداية الشوط الثاني أجرى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا تغييره الأول بنزول محمود حمادة بدلا من عمر جابر، وواصل المهدي سليمان تألقه وتصدى لتصويبة قوية من الفريق الليبي ليحافظ على نظافة شباكه.

وواصل بيراميدز السيطرة وسجل هدفه الثالث عن طريق المهاجم محمود وادي الذي تلقى تمريرة من أحمد توفيق ارتطمت بالدفاع لتصل على رأس وادي الذي يسجلها بالمرمى الخالي معلنا تقدم بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشارك في الشوط الثاني، أحمد أيمن منصور ودودو الجباس وإسلام عيسى، قبل الدفع بطارق طه ومحمد فتحي لمنح الفرصة لجميع العناصر، واستمرت السيطرة الكاملة لبيراميدز دون خطورة تذكر على مرمى المهدي سليمان.

ودفع المدرب كذلك بإبراهيم حسن والتونسي عمرو العيوني، وسجل إبراهيم حسن هدفا مميزا لبيراميدز، ومرت الدقائق بلا جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء وفوز بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة.

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