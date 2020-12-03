البورصات الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على تباين

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
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أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على تباين مع عدم اليقين بشأن البريكست.

وارتفعت أسهم السفر والترفيه نحو 3.5 بالمائة، في حين تراجع قطاع شركات الكيماويات.

يأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث قال المسؤولون الأوروبيون إن الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة.

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تًصرح بلقاح "فايرز" و"بيونتك" لعلاج فيروس كورونا، مما يجعله متاحاً اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ويأتي تباين الأسهم الأوروبية، مع انخفاض الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد أن سجلت مستويات قياسية في جلسة الأمس.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة هناك بأكثر من التوقعات.

وفي ختام التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 391.7 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة إلى6490.2 نقطة.

وانخفض "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 13252 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5574.3 نقطة.

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