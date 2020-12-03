iPhone 13 القادم يتمتع بمميزات هواتف سامسونج

بعد أن طرحت شركة آبل هواتفها الجديدة المتميزة آيفون 12 بدأ الحديث عن هاتف Apple القادم اعتبارًا من الآن، مع تسريبات تقول إن آبل تخطط لإضافة عدسات تكبير بصري إلى كاميرات هاتفها القادم.





iPhone 13





تستعد شركة آبل للتعاون مع شركة سامسونج للحصول على عدسة لأجهزة آيفون القادمة، وتشير تقارير Digitimes إلى أن الشركة الأمريكية تتطلع إلى تحسين نظام الكاميرا في أجهزتها القادمة، وتعزيز إمكانيات التقريب البصري في هواتفها من خلال عدسة Periscope.





وتسمح عدسات الزووم البصري Periscope التي تستخدمها شركة سامسونج كجزء من هواتفها الرئيسية بتكبير هائل 100 مرة، وتشمل الأجهزة الحديثة التي تعمل مع عدسة periscope Galaxy S20 Ultra و Huawei P40 Pro و OPPO Find X2 Pro.





سلسلة iPhone 13 ستتضمن أيضًا أربعة طرز مختلفة، مثل iPhone 12 ، و iPhone 13 mini ، وسيكون أصغر وأرخص هاتف في السلسلة، ثم iPhone 13 ، و iPhone 13 Pro ثم الهاتف الأكثر ثمنا والأكثر امكانات iPhone 13 Pro Max.



