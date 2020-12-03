الأرصاد تكشف مفاجأة عن نوة قاسم

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طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أهالي الإسكندرية عما يتردد بشأن أن المحافظة ستتعرض لموجة من عدم الاستقرار ويطلق عليها نوة "قاسم".

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، والأمطار المتساقطة من خفيفة إلى متوسطة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، حيث يسود حالة من الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ليس شرطا أن تتعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء في مواعيد النوات المعروفة.



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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الجمعة نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.



- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

