الأرصاد تكشف مفاجأة عن نوة قاسم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أهالي الإسكندرية عما يتردد بشأن أن المحافظة ستتعرض لموجة من عدم الاستقرار ويطلق عليها نوة "قاسم".
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، والأمطار المتساقطة من خفيفة إلى متوسطة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، حيث يسود حالة من الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.
وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ليس شرطا أن تتعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء في مواعيد النوات المعروفة.

إقرأ أيضا..
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).


الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و نصف

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم