خالد الجندي: حق أسر الشهداء لا يسقط بتوبة القتلة الإرهابيين (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان حق أسر الشهداء لا يسقط بتوبة القتلة الإرهابيين، وأن تاب وسجد ٤٠ الف سنة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "حق اسر الشهداء اهم من حق الشهداء، لأن الشهيد حى عند ربه فى جنات ونعيم، فالله قادر على أن يرضى المظلوم ويرحم القاتل، فالله عز وجل القادر على كل شئ".

واستكمل: "من شروط التوبة رد الحقوق الى اصحابها، كيف يرد الارهابيين الحقوق الى اهالى الشهداء".

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