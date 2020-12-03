الاقتصاد الاقتصاد "أوبك+" تتفق على زيادة إنتاج النفط فى يناير المقبل الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:43 م Advertisements Advertisements قال مصدر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة اتفقت الخميس 3 نوفمبر على زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا من يناير. أخبار تهمك الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله منذ حوالي 6 ساعات هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟ منذ أقل من ساعتين الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق منذ ساعة حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك منذ ساعتين و 27 دقيقة عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق منذ حوالي 5 ساعات بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا منذ حوالي 11 ساعة بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي منذ حوالي 4 ساعات المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر منذ ساعة و 28 دقيقة عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك منذ حوالي 7 ساعات شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك منذ حوالي 12 ساعة نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه" منذ حوالي 3 ساعات ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك منذ حوالي 6 ساعات موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي منذ حوالي 3 ساعات