"أوبك+" تتفق على زيادة إنتاج النفط فى يناير المقبل

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
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قال مصدر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة اتفقت الخميس 3 نوفمبر على زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا من يناير.

 

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