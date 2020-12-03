بيولي يعلن تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة سيلتك في الدوري الأوروبي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره سيلتك في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره سيلتك مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل ميلان الرسمي ضد سيلتك كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما. 

خط الدفاع: كالابريا - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز. 

خط الوسط: تونالي - كيسي - هاكان - ابراهيم دياز - ساليماركس. 

خط الهجوم: انتي ريبيتش.

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