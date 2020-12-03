مليار شخص مهددون بالفقر المدقع بسبب تداعيات "كورونا"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت دراسة للأمم المتحدة نشرت اليوم عن أن أكثر من مليار شخص ربما يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030 بسبب الآثار طويلة المدى لجائحة فيروس كورونا.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن الوصول إلى هذا الرقم إذا امتد أمد الانتعاش واستمرت الأزمة الاقتصادية، مما يدفع 207 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر.

وترى الدراسة بناء على معدلات الوفيات الحالية وتوقعات النمو من جانب صندوق النقد الدولي، أن 44 مليون شخص آخرين سيندفعون تحت خط الفقر على مدار الأعوام العشرة المقبلة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن رغم ذلك تفادي زيادة الفقر المدقع، فمن خلال الاستثمارات في برامج الرعاية الاجتماعية والحوكمة والرقمنة والاقتصاد الصديق للبيئة، يمكن أن يتم تخطي مسار التنمية لما قبل الجائحة، مما ينتشل 146 مليون شخص من الفقر.

وقال أكيم شتاينر، مدير البرنامج خلال مؤتمر صحفي: جائحة كوفيد - 19 نقطة تحول والخيارات التي يتخذها القادة حاليا يمكن أن تأخذ العالم في مسارات مختلفة للغاية..و لدينا فرصة للاستثمار في عقد من العمل الذي لا يساعد الأشخاص على التعافي فحسب من كوفيد - 19، بل يعيد تحديد مسار التنمية للشعوب والكوكب باتجاه مستقبل أكثر عدلا ومرونة وحفاظا على البيئة.

أخبار تهمك

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 3 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 5 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم