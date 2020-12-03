باحثة في الشأن الإيراني: تورط طهران في قتل العالم النووي أحد السيناريوهات المطروحة (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هدي رؤوف، الباحثة في الشئون الإيرانية، إن هناك أكثر من سيناريو متاح في مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وقد يكون لإسرائيل يد في اغيتال العالم الإيراني.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن إسرائيل لديها تاريخ في اغتيال العلماء المتخصصين في العلوم النووية.

وكشفت أن هناك خلل أمني حدث في حماية العالم النووي الإيراني، وهناك سيناريو بوجود تورط للنظام الإيراني في قتل العالم النووي وهو أحد السيناريوهات المطروحة.
وأشارت الدكتورة هدي رؤوف، الباحثة في الشئون الإيرانية إلى أن أحد جنرالات الحرس الثوري أعلن عن ترشحه للانتخابات الإيرانية المقبلة، كما أن هناك عدد من التيارات المشددة تسيطر على المؤسسات الإيرانية.

وتابعت أنها لا تتوقع أي رد فعل إيراني على عملية قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري كما حدث في عملية قتل رئيس الحرس الثوري قاسم سليماني لم يكن هناك أي رد فعل من جانب النظام الإيراني على مقتل سليماني الذي كان يمثل ركن أساسي في السياسة الخارجية في المنطقة.

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