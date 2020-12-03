داعية إسلامي: استجابة الدعاء ليس لها علاقة بالإيمان (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ ياسر أحمد، الداعية الإسلامي، ان استجابة الدعاء ليس لها علاقة بالإيمان، لافتا إلى أن الله استجاب إلى دعاء شر الخلق وهو إبليس.

وتابع أحمد، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"؛ المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كلنا مقصرون، فى حياتنا، ونوكل امرنا لله، حتى المظلوم مهما كانت ديانته يستجاب دعاؤه".

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلالتصريحات إعلامية سابقة، إن اليقين بالإجابة هو شرط قبول الدعاء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ادعو الله وأنتم موقنون".

وأضاف "عبد المعز": "لابد للإنسان وهو يدعو الله لقضاء مسألة أو حاجة أن يكون موقن باستجابة الله له".

من جانبه قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن الدعاء إلى الله قد يحول يصرف الابتلاء أو البلاء عن الإنسان ولكن شرط أن يكون الإنسان موقن باستجابة الله سبحانه وتعالى.

وتابع "فيه قصة موجزة بتحكي عن غضب الحجاج ابن يوسف من الحسن البصري، وكيف كان ثائر عليه في إحدى مجلسه، وكان يريد قتله، وبعدها دعا الحسن دعاءً لم ينتبه إليه أحد فهدأ غضب الحجاج وسمح له بالانصراف".

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