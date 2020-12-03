الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:00 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف مسؤولي النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، بشأن طلب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة الكابتن محسن صالح، الاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية، وعدم تفعيل عقد مع النادي. 

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن كل ما يتردد بشأن عدم تفعيل عقد مروان محسن مع الأهلي، ليس له أي أساس من الصحة، مشددًا على أن مروان محسن من اللاعبين المميزين داخل الفريق، ولهذا تم تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي .

وأوضح أن ترديد مثل هذه الشائعات في هذه الفترة يهدف إلى ضرب استقرار الفريق، قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، أمام طلائع الجيش، مساء يوم السبت القادم، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد تُوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي للمرة التاسعة في ترايخه بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مروان محسن دوري ابطال افريقيا الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 5 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ حوالي 3 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم السبت 21 مارس: نجم جديد يرحل عن الأحمر بأمر فايلر.. الزمالك يقدم عرضا كبيرا لضم نجم الأحمر.. الأهلي في خطر بسبب رمضان صبحي

أخبار الأهلي اليوم السبت 28 مارس: طرد نجم جديد خارج القلعة الحمراء.. نجم بيراميدز يختار الانتقال لصفوف الأحمر بدلًا من الزمالك.. الأهلي يصدم رمضان صبحي ويقرر ضم خليفة صلاح

فايلر يفاجئ مروان محسن

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

حيرة في الأهلي بسبب مروان محسن

ساعات قليلة قبل إعلان الأهلي تجديد عقد نجم الفريق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم