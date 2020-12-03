الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:00 م
الفجر الرياضي
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كشف مسؤولي النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، بشأن طلب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة الكابتن محسن صالح، الاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية، وعدم تفعيل عقد مع النادي.
وأكد مصدر داخل الأهلي، أن كل ما يتردد بشأن عدم تفعيل عقد مروان محسن مع الأهلي، ليس له أي أساس من الصحة، مشددًا على أن مروان محسن من اللاعبين المميزين داخل الفريق، ولهذا تم تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي .
وأوضح أن ترديد مثل هذه الشائعات في هذه الفترة يهدف إلى ضرب استقرار الفريق، قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، أمام طلائع الجيش، مساء يوم السبت القادم، على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وكان الأهلي قد تُوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي للمرة التاسعة في ترايخه بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.
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