سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:54 م
وزير الرياضة يزور مقر الزمالك
وزير الرياضة يزور مقر الزمالك
رامي بشاي
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أكد المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك أن زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقر القلعة البيضاء كانت إيجابية من أجل مساندة اللجنة في عملها خلال الفترة المقبلة .

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقر النادي مساء اليوم الخميس لعقد جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي. 

وقال المستشار أحمد بكري إن الجلسة كانت من أجل متابعة الأمور الخاصة بنادي الزمالك، وتسهيل عملية اللجنة في إدارة شئون النادي لتحقيق الاستقرار في القلعة البيضاء. 

وأشار بكري إلى أن اللجنة تواصل عملها بشكل مستمر من أجل تحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة للنادي.

سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك
سبب زيارة وزير الرياضة لمقر نادي الزمالك

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