وزارة الهجرة تدعو المصريين بالإمارات لحضور إضاءة برج خليفة

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دعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، المصريين بدولة الإمارات بحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر احتفالا بتسجيله 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وقالت وزارة الهجرة، إن برج خليفة يضاء مساء يوم غد الجمعة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة 7:20 بتوقيت دبي، احتفالا بتسجيل صندوق تحيا مصر ثلاثة أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.



جاء ذلك بعد تنظيم صندوق تحيا مصر نهاية الشهر الماضى قافلة إنسانية، هدفها توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء، فى تظاهرة ضخمة شارك فيها المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرًا في مصر.



وكانت قد انطلقت قافلة الخير يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 إلى القرى الفقيرة فى 27 محافظة بجمهورية مصر العربية لتوزيع الدواجن على مستحقيها، بمشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى العاملة بمصر التى شاركت فى توزيع الدواجن على الأسر الفقيرة لضمان سرعة توصيل القافلة.