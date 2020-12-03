موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة









يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام، يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد ووست هام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد خسر مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.



