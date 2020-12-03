المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.





وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:





محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.





فيما تم استبعاد كلا من :





جونيور أجاي للإصابة أحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان للإصابة بفيروس كورونا











