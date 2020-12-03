رمضان عبد المعز يحذر من إنكار نعم الله خوفا من الحسد (فيديو)

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بقتال الكفار وإنما أمر بصد المعتدين، مؤكدًا أن الدين الإسلامي ليس دين اعتداء أو عدوان وإنما جاء رحمة للعالمين.



وأضاف "عبد المعز": "أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بألا يقتل المسلم أخيه المسلم، فدم المسلم على المسلم حرام".



وتابع "الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلي ابتلاءً شديدًا يوم غزوة أحد، وبكى الرسول الكريم بكاءً شديدًا عند استشهاد عمه حمزة أسد الله وأسد الرسول، كما أن الرسول لحق به ضربات شديدة عانى منها النبي شهرًا كاملًا".



حذر رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي من التظاهر بالفقر والمرض خوفًا من الحسد.وقال عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك البعض يعتقد في مقولة أن "الشكوى رقية"، لافتًا إلى أن ذلك خطأ كبير، ويعتبر دليل على إنكار نعم الله.