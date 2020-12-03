هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟





كشف يوجش سينغ مدير ومسئول التعاقدات في نادي صنداوز الجنوب إفريقي، عن مطالب ناديه المالية من أجل الموافقة على رحيل المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو إلى صفوف الأهلي.





رحيل سيرينو للأهلي





وأكد مدير التعاقدات بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن مسؤولي ناديه رفضوا عرضًا من قبل إدارة الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو، بسبب ضعف المقابل المادي.





وأوضح يوجش أن مسؤولي صن داونز يرغبون في الحصول على 5 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل سيرينو عن الفريق الجنوب إفريقي في الميركاتو.





وأتم مدير التعاقدات بالنادي الجنوب إفريقي، أن الفريق الذي يرغب في ضم ميسي عليه أن يدفع الكثير من المال للتعاقد معه وهوا نفس الحال مع سيرينو.







