تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ ذوي الإعاقة بيومهم العالمي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
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تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي الذي يحل اليوم الخميس الثالث من ديسمبر، كما تتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لهذه الشريحة إنصافا لها وسعيا لنيل حقوقها.


وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في ملف حصول هذه الشريحة على حقوقها في مجالات الحياة المختلفة بداية من التشريع بما تضمنه دستور مصر من مواد تقر حقوق ذوي الإعاقة، وبما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من حقوق وتحقيق خطوات ملموسة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا.


وتسلط الأمم المتحدة في احتفالاتها باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 الضوء على حقيقة أن ذوي الإعاقة وكبار السن في العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد - 19) من حيث عدد الوفيات، وأن إدراج منظور الإعاقة سيؤدي إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدي للجائحة والتعافي منها.

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