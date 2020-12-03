البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع خلال التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية الصعود خلال تعاملات اليوم الخميس ، مع ترقب تطورات صفقة التحفيز.





وارتفع سهم "بوينج" بأكثر من 3 بالمائة ليقود صعود المؤشر الصناعي "داو جونز".





وأصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيانًا مشتركًا يدعو الجمهوريين للعمل معهم في جولة أخرى من تمويل الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، باستخدام اقتراح من الحزبين كنقطة انطلاق.





كشفت مجموعة من المشرعين في مجلسي الشيوخ والنواب النقاب عن خطة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" رفض الاقتراح في وقت لاحق.





وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، في إشارة إلى تحسن سوق العمل الأمريكي عن الأسابيع الماضية.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 29941.6 نقطة.





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.07 بالمائة مسجلا 3671.4 نقطة، فيما زاد "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة إلى 12386.6 نقطة.