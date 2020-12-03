بالصور .. النصر يتصدر قمة القاهرة بالفوز علي جمهورية شبين برباعية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
Advertisements

تصدر فريق النصر قمة المجموعة الثانية (القاهرة) بتحقيق الفوز علي جمهورية شبين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة الثانية بدوري القسم الثاني .

جاءت المباراة قوية منذ بدايتها وتمكن النصر إحراز الهدف الاول عن طريق احمد مجدي كهربا في الدقيقة 26 وفي 36 أحرز كهربا الهدف الثاني والذي تم الغاءه بداعي التسلل .

وفي الشوط الثاني أحرز احمد كالوشا الهدف الثاني للنصر من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 20 .

وعقب الهدف الثاني شن جمهورية شبين أكثر من هجمة علي النصر ولكن تألق عمرو شعبان حارس المرمي والدفاع حال دون إحراز هدف كنا اهدر شريف مجدي ركلة جزاء لشبين.

وفي الدقيقة 37 تمكن أحمد حسين من تسجيل الهدف الثالث للنصر من مهارة فردية عالية.

ونجح سيد شعبان في ادراك الهدف الاول لشبين في الدقيقة 41 من تسديدة في الزاوية اليمني .

وفي الدقيقة 44 واصل احمد حسين تألقه بتسجيل الهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز النصر وحصد الثلاث نقاط ليرفع رصيده الي 4 نقاط متصدرا قمة المجموعة بفارق الأهداف مع بتروجيت والقناة والترسانة .



أخبار تهمك

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل مروان محسن

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لامبارد يفاجئ جيرو بتصريح قوي

منذ أقل من ساعتين

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ 19 دقيقة

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

05:31 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

04:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم