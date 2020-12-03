متأثراً بكورونا.. وفاة وكيل وزارة التموين بالبحيرة

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توفي قبل قليل، المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى دمنهور التعليمي، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بمسقط رأسه بكفر دميتوه التابعة لمجلس قرية صفط العنب التابعة لمركز كوم حمادة.



ونعى العاملون بمديرية التموين والمديريات الخدمية بالمحافظة، الفقيد المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.



يشار إلى أن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بلغ سن المعاش العام الماضي وتم مد الخدمة له لمدة عام، وأصيب بفيروس كورونا وكان يتلقي العلاج بمستشفى دمنهور التعليمي منذ 14 نوفمبر الماضي، حتى وافته المنية اليوم الخميس.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و6694 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.