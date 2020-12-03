محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، الطفلة "شروق مصطفى" البالغة من العمر 6 سنوات بالمستشفى الجامعي، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والدعم للطفلة، والتي كانت مثار الاهتمام والرعاية على كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقام المحافظ بتسليم هدية للطفلة "شروق" نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،لإدخال السرور على قلبها ودعما وتشجيعا لها، ناقلا لها سؤال الرئيس عنها، واطمئنان سيادته على حالتها الصحية، ودعواته لها بالشفاء العاجل، وأن يُطمئن عليها أسرتها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتواصل الدائم والتنسيق مع إدارة مستشفى جامعة بني سويف للمتابعة المستمرة للوضع الصحي للطفلة والتواصل مع أسرتها والعمل على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام لهم، حتى إجراء العملية وتماثلها للشفاء.

وأثنى محافظ بني سويف على الرعاية المقدمة لها بالمستشفى الجامعي،معربا عن تقديره للطاقم الطبي والتمريض والخدمة الطبية المميزة، مؤكدا على أن المستشفى الجامعي ركيزة أساسية في المنظومة الصحية التي تقدم خدمة طبية هامة لأهالينا في بني سويف.

وأفاد الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفي الجامعي، بإنه يتم تقديم كافة أوجه الرعاية للطفلة المصابة في ثقبين في القلب وذلك بعدما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسيتم اجراء العملية الجراحية الأسبوع القادم عن طريق أساتذة القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، مؤكدًا على استقرار حالتها الصحية.

يُذكر أن محافظ بني سويف قد كلف"أمس"وكيل وزارة الصحة بمتابعة الطفلة "شروق" إثر نقلها للمستشفى الجامعي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة عقب تكليفات الرئيس بسرعة علاجها على نفقة الدولة، وكلف أيضا لجنة الأزمات ووحدة نجدة الطفل بمتابعة الطفلة، حتى تم الاطمئنان عليها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)
محافظ بني سويف يسلم للطفلة "شروق" هدية الرئيس وينقل لها دعواته لها بالشفاء (صور)

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