صاحب لدغة "التاسعة" .. تعرف على أرقام أفشة مع الأهلي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:44 م
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
علاء خليف
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تألق محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي بشكل لافت للأنظار مع الفريق الأحمر خلال منافسات الموسم الجاري، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، كما ساهم في صعود المارد الأحمر لنهائي بطولة كأس مصر ضد طلائع الجيش.

سجل أفشة هدف الفوز للأهلي في شباك الزمالك خلال مباراة نهائي القرن والذي جمعت الفريقين يوم 27 نوفمبر الماضي وفاز بها الأحمر 2-1 وتوج باللقب القاري، كما أنقذ الفريق من الخسارة أمام الاتحاد السكندري وسجل هدف التعادل في نصف نهائي كأس مصر قبل أن يخطف حمدي فتحي هدف الفوز والتأهل لنهائي البطولة.

محمد أفشة صاحب الـ24 عامًا، انتقل لصفوف النادي الأهلي العام الماضي قادمًا من نادي بيراميدز، البداية لم تكن جيدة مع المارد الأحمر، ولكن استطاع سريعًا الانسجام مع الفريق وحجز مكان في التشكيلة الأساسية في ظل الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق خلال الموسم المنقضي.

وخاض "أفشة" 45 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات (29 بالدوري الممتاز – 4 بكأس مصر – 10 بالبطولات الإفريقية – 2 بكأس السوبر المحلي)، وسجل 9 أهداف وصنع 10 آخرين لزملائه، وحصل على بطاقتين صفراء، وبلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية له 3267 دقيقة تقريبًا.

استطاع محمد أفشة التتويج بـ 3 بطولات مع الأهلي، حيث حصل مع الفريق على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، وكأس السوبر المحلي، وأخيرًا التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، وتأهل مع الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

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