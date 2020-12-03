محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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في لفتة طيبة، أوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خط سيره، بعدما شاهد حادث انقلاب توكوك على طريق "دمو" بالقرب من قرية بهبشين، وأسفر عن إصابة صاحب التكتوك، حيث نزل من المحافظ من سيارته مسرعًا للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن والذي تعرض لإصابة.

وطمأن المحافظ المواطن المصاب على وضعه الصحي، حيث قام بإرسعافه وإشاده لإتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية لتجنب حدوث مضاعفات في الإصابة التي تبدو "كسر في العظام" ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي، ولم يغادر المحافظ المكان حتى مجئ سيارة الإسعاف.

وكلف المحافظ، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمتابعة الحالة وتوفير الرعاية المطلوبة بالتنسيق مع إدارة المستشفى لاتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم.

ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة أنه تم استقبال الحالة واجراء كافة القحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر في الفخذ الأيمن، وتم اجراء له شدة طبية "توماس" وسيتم اجراء عملية جراحية له بالمستشفى التخصصي الأسبوع القادم، مؤكدًا على توفير كافة أوجه الرعاية له،وسيتم اطلاع المحافظ بمستجدات حالته الصحية.

وكان المحافظ قد شهد إحدى الفعاليات التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع السياحة والآثار بواحة ميدوم بمركز الواسطى،وأثناء عودته متوجها إلى مدينة بني سويف، قد لاحظ تجمع على جانب طريق دمو، وأمر سائقه بالتوقف للتعرف على سبب تجمع المواطنين، الذين هرعوا لنجدة المواطن إثر انقلاب مركبة التوك توك التي كان يقودها "بمفرده" على الطريق.
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)
محافظ بني سويف يوقف خط سيره لإسعاف مصاب في حادث (صور)

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