تفاصيل جولة وزير القوى العاملة لأسوان اليوم (صور)

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شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك بحضور لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات متحدى الإعاقة.





وخلال الحفل أكد اللواء أشرف عطية على إعتبار 2021 هو عام ذوى الهمم فى محافظة أسوان حيث تم إعطاء توجيهات بتوفير كافة إحتياجات ومتطلبات ذوى الإعاقة عند تنفيذ أى مشروعات ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة القادمة، بجانب مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمتنزهات، وأيضًا أثناء إنشاء أو رفع كفاءة أى منشآت حكومية أو مواقع خدمية، وخاصة فيما يرتبط بالحركة أو الأنشطة اليومية، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المسئولين بسرعة إجراء وحصر شامل لجميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تضم كافة المعلومات الأساسية من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة بعيدًا عن المحسوبية والمجاملات، وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم، وأثناء الإحتفال قام وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بتوزيع عدد من عقود العمل والكراسى المتحركة والسمعات الطبية، بجانب البطاطين وكراتين المواد الغذائية.





كما قاما محمد سعفان وأشرف عطية بتسليم شهادات أفضل المنشآت التى نفذت إجراءات السلامة والصحة المهنية، وقب ذلك حضر الوزير والمحافظ إحتفالية " عمالنا مسئوليتنا " للعمالة غير المنتظمة حيث تم توزيع 10 وثائق أمان للعمالة الغير منتظمة من إجمالى 2603 وثيقة مع تسليم دروع وشهادات لشركات المقاولات والمحاجر المساهمين في دعم العمالة غير منتظمة.