تعليم قنا: اتخاذ مديري المدارس الإجراءات القانونية المتبعة حال غياب الطلاب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
شدد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على اتخاذ مديري المدارس الاجراءات القانونية المتبعة في حال غياب الطلاب وإعداد بيان بالقاعات المجهزة لاستخدامها في مجموعات التقوية للشهادات العامة، بحضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومديرو عموم الإدارات التعليمية ومدير إدارة الاتصال السياسي وممثلي الاتصال السياسي بالإدارات التعليمية.

وأعد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جدول لتكليف الادارات التعليمية بتسجيل الحلقات التعليمية على مدار الاسبوع وتكليف المكتب الفني لتجميع وتوزيع ما تم تسجيله على الادارات الأخرى ومن ثم المدارس والطلاب.
كما تلقى المكتب الفني من مديري الادارات بيان بالفراغات والأفنية التي يمكن استغلالها لبناء فصول ذكية وكذلك بيان وحصر بالمباني الصادر لها قرار إزالة والموقف الحالي من التنفيذ.

أخبار تهمك

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل مروان محسن

منذ ساعتين و 52 دقيقة

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ 19 دقيقة

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ أقل من ساعتين

لامبارد يفاجئ جيرو بتصريح قوي

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ ساعة و 23 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

05:31 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

04:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم