تعليم قنا: اتخاذ مديري المدارس الإجراءات القانونية المتبعة حال غياب الطلاب



وأعد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جدول لتكليف الادارات التعليمية بتسجيل الحلقات التعليمية على مدار الاسبوع وتكليف المكتب الفني لتجميع وتوزيع ما تم تسجيله على الادارات الأخرى ومن ثم المدارس والطلاب.

كما تلقى المكتب الفني من مديري الادارات بيان بالفراغات والأفنية التي يمكن استغلالها لبناء فصول ذكية وكذلك بيان وحصر بالمباني الصادر لها قرار إزالة والموقف الحالي من التنفيذ.



شدد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على اتخاذ مديري المدارس الاجراءات القانونية المتبعة في حال غياب الطلاب وإعداد بيان بالقاعات المجهزة لاستخدامها في مجموعات التقوية للشهادات العامة، بحضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومديرو عموم الإدارات التعليمية ومدير إدارة الاتصال السياسي وممثلي الاتصال السياسي بالإدارات التعليمية.