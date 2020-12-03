وكيل تعليم قنا يحذر من إساءة استخدام خطوط السير للموظفين

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شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدكتور صبري خالد عثمان، على مديري الإدارات النوعية بديوان المديرية من اساءة استخدام خطوط السير مع تكليف مدير الإدارة بمتابعة انضباط العاملين معه وتقويم عملهم وعرض تقرير لإنجازات الإدارة وكل موظف بها على المكتب الفني في نهاية كل شهر مع عقد لقاء شهري في الاربعاء الأخير من كل شهر لعرض المشكلات وطرح الحلول.



وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمعدل الإنجاز الذي حققته إدارة خدمة المواطنين بحسب تقرير الوزارة وطالب بأن تحذو بقية الإدارات النوعية حذوهم وترفع معدل الأداء للعاملين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان رضا مقدم الخدمة من جمهور المتعاملين مع الإدارة.

